Baden-Württemberg Verkehrsclub: In Corona-Zeiten Spuren fürs Fahrrad freigeben

Stuttgart.

Radfahrer im Südwesten sollen nach dem Willen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) während der Coronavirus-Pandemie eine eigene Fahrspur auf den Straßen bekommen. Der VCD-Landesvorsitzende Matthias Lieb schlug am Montag in Stuttgart vor, auf allen mehrspurigen Ein- und Ausfallstraßen sowie auf Hauptstraßen in Städten im Land eine Fahrspur für Radler abzutrennen. Radfahren senke das Infektionsrisiko, im Kampf gegen die Corona-Pandemie müsse man auch zu ungewöhnlichen Mitteln greifen.