Baden-Württemberg Verkehrsclub: Ticketpreise im Nahverkehr müssen sinken

Stuttgart.

Der Nahverkehr in Baden-Württemberg muss nach Meinung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) günstiger werden. Fahrgäste in den 22 Verkehrsverbünden müssen 2018 für ein Monatsticket durchschnittlich ein Drittel mehr bezahlen, als noch vor zehn Jahren, hieß es vom VCD am Montag auf Grundlage eigener Berechnungen. Damit mehr Menschen Bus und Bahn fahren, müssten die Fahrpreise wieder sinken.