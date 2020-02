Baden-Württemberg Verkehrsminister: Schärfere Bußgelder gegen Motorradlärm

Stuttgart.

Lärmende Motorradfahrer sollten nach Ansicht des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann deutlich höhere Strafen für manipulierte Maschinen zahlen müssen. Der Lärmschutzbeauftragte Thomas Marwein (beide Grüne) kann sich sogar eine Verzehnfachung der derzeitigen Summe vorstellen. "Das schreckt sonst niemanden ab", sagte er am Donnerstag in Stuttgart bei der Vorstellung der "Initiative Motorradlärm". Darin fordern mehr als 80 Kommunen und Landkreise aus dem ganzen Land unter anderem geänderte Zulassungsregelungen und drastischere Strafen für Manipulationen an Motoren.