Baden-Württemberg Verkehrsministerium hält an Diesel-Fahrverbote fest

Stuttgart.

Trotz Widerstandes des schwarzen Koalitionspartners hält das Landesverkehrsministerium an Fahrverboten für ältere Diesel-Autos in Stuttgart fest. Ein Sprecher von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte den "Stuttgarter Nachrichten" (Montag), man werde um Verkehrsbeschränkungen nicht herumkommen - auch wenn eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen zur Luftreinhaltung geplant seien. Dabei geht es etwa um die Aufstockung der Landesförderung für Elektromobilität, von der Firmen und Kommunen profitieren. Zudem sollen Busse und Bahnen in der Region Stuttgart billiger und attraktiver werden. Auch soll es zusätzliche Expressbuslinien vom Stuttgarter Umland in die Innenstadt geben.