Baden-Württemberg Verkehrspolizei soll mit Dashcams ausgestattet werden

Zudem sollten die Dashcams dabei helfen, Verkehrsteilnehmer zu überführen, die keine Rettungsgasse bildeten, sagte die Sprecherin weiter. "Auch damit bleiben wir in der Linie dessen, was wir angekündigt haben: Das Risiko, bei so etwas erwischt und aufgrund von Kamera-Beweis auch verurteilt zu werden, wird sehr ansteigen!". Pilotversuche mit solchen Dashcams liefen im vergangenen Jahr bei den Polizeipräsidien Ludwigsburg und Freiburg.