Baden-Württemberg Verkehrssituation im Südwesten verhältnismäßig entspannt

Auf der A 8 in Richtung München staute sich der Verkehr laut Warndienst zwischen Aichelberg (Kreis Göppingen) und Mühlhausen am Samstagvormittag zwischenzeitlich über neun Kilometer. Auch auf den anderen Autobahnen in Baden-Württemberg kam es teilweise zu Staus - alle Staulängen blieben im einstelligen Bereich.