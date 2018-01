La Manga.

Holger Badstuber hat das Training des VfB Stuttgart im spanischen La Manga wegen einer Verletzung vorzeitig abbrechen müssen. Wenige Minuten vor dem Ende der Einheit am Freitagmorgen fasste sich der 28-Jährige an die Adduktoren. Er wird derzeit im Mannschaftshotel der Schwaben an der spanischen Mittelmeerküste untersucht. Der Ex-Nationalspieler hatte in der Hinrunde unter anderem bereits wegen einer Oberschenkelverletzung einige Spiele gefehlt. Der VfB bereitet sich derzeit in Spanien auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor.