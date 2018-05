Baden-Württemberg Vertikaler Hightech-Garten an der Uni Hohenheim

Hohenheim (dpa/lsw).

Er soll den Smog in überlasteten Städten bekämpfen, die Luft kühlen und zugleich den Verkehrslärm vermindern - der vertikale Hightech-Garten, der am Montag an einer Fassadenwand an der Universität Hohenheim enthüllt wurde. Schöpfer des senkrechten Fassaden-Grüns, in das unter anderem rotierende Ligusterbäumchen eingepflanzt sind, ist das Hohenheimer Start-up "Visioverdis".