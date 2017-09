Ludwigsburg Verwaltungshochschule erneut in den Schlagzeilen

Ludwigsburg.

Die wegen einer Zulagenaffäre gebeutelte Verwaltungshochschule Ludwigsburg ist erneut in die Schlagzeilen geraten. "Es gibt den Verdacht von Unregelmäßigkeiten", sagte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Die Grünen-Politikerin bestätigte damit einen Bericht der "Stuttgarter Zeitung", nach dem es eine versuchte Täuschung bei der diesjährigen Laufbahnprüfung des Studiengangs "Gehobener Dienst der Steuerverwaltung" gegeben haben soll. Im "Interesse aller Akteure" sei ein Prüfer aus dem Prüfungsausschuss abberufen worden, sagte Sitzmann. Chancengleichheit im Bildungsbereich sei ihr sehr wichtig.