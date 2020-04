Baden-Württemberg VGH rügt Begrenzung der Verkaufsfläche

Mannheim.

Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof hat die Begrenzung der Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter beanstandet. Diese sei gleichheitswidrig, da der Handel mit Kraftfahrzeugen, Fahrrädern und mit Büchern bevorzugt werde, weil es dafür keine Begrenzung gebe, teilte das Gericht am Donnerstag in Mannheim mit. Die 800-Quadratmeter-Regelung für den sonstigen Einzelhandel in der Coronavirus-Verordnung bleibe aber vorläufig in Kraft. Nehme das Land keine Änderung vor, werde dieser Passus ab dem 4. Mai außer Kraft gesetzt. (Az. 1 S 1101/20)