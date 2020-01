Baden-Württemberg Viel Sonne und milde Temperaturen zur Wochenmitte

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf bis zu -1 Grad ab. Frost sei aber nur in Oberschwaben zu erwarten. Den Meteorologen des DWD zufolge wird es am Donnerstag zunächst wolkig, im Tagesverlauf gibt es aber immer mehr Sonnenanteile. Bei Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad bleibe es trocken.

Spätestens am Wochenende wird es in Baden-Württemberg aber wieder nass und kälter: Der Wetterdienst erwartet viele Wolken und Regen, im Schwarzwald auch Schnee oder Schneeregen. Es soll auf 2 Grad im Bergland und 8 Grad am Rhein abkühlen.