Stuttgart.

Das Wetter im Südwesten wird spätsommerlich. Bis Samstag wird viel Sonnenschein erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibe trocken, aber kühl. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag zwischen 13 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag kühle es auf 6 bis 0 Grad ab. In Tallagen und im Bergland ist demnach verbreitet bodennaher Frost möglich. Bis zum Wochenende wird es aber wieder wärmer: Am Samstag erwarten die Meteorologen zwischen 18 und 25 Grad.