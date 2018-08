Baden-Württemberg Viele Wolken: Sommer legt am Wochenende Pause ein

In der Nacht zum Sonntag sollen die Temperaturen laut DWD in ganz Baden-Württemberg in den einstelligen Bereich fallen. Demnach liegen die Werte zwischen 5 Grad im Schwarzwald und 8 Grad in Mannheim.

Bereits am Sonntag soll sich die Sonne wieder öfter zeigen. "Im Westen wird es freundlich, sonst erwartet uns einen Mix aus Sonne und Wolken", sagte der Meteorologe. Die Temperaturen ziehen demnach wieder an und liegen knapp über der 20-Grad-Marke. Zum Wochenstart soll sich dann der Sommer zurückmelden. Am Dienstag erwarten die Meteorologen wieder bis zu 28 Grad am Oberrhein.