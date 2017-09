Baden-Württemberg Volksfestumzug auf dem Wasen

Stuttgart.

Mit 50 Festwagen und rund 3500 Mitwirkenden hat sich der Volksfestumzug des Cannstatter Wasen am Sonntag in Bewegung gesetzt. Er zieht durch die Altstadt des Viertels - ein Ortsteil in Stuttgart. Weil sich das Treffen zweier Kaiser zum 160. Mal jährt, ist der Höhepunkt des Umzugs eine historische Nachbildung dieser Begegnung. Auf dem Wasen im Jahr 1857 hatte König Wilhelm I. von Württemberg nach dem Krimkrieg den gegnerischen Kaiser Napoleon III. empfangen. Der Umzug stellt die historische Kaiser-Szene auf Pferden nach.