Baden-Württemberg Vom eigenen Auto getötet: 85-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein 85 Jahre alter Mann ist bei einem tragischen Unfall von seinem eigenen Auto mitgerissen und getötet worden. Der Senior hatte den Wagen am Freitag in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) am Straßenrand abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto begann jedoch zu rollen. Der Mann öffnete die Fahrertür und versuchte, den Wagen zu stoppen. Er wurde am Metallpfosten eines Gartenzauns eingeklemmt und erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.