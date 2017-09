Baden-Württemberg Wahl zum Bundestag läuft im Südwesten ruhig an

Stuttgart/Sigmaringen/Karlsruhe.

Die Bundestagswahl ist in Baden-Württemberg bei sonnigem Herbstwetter ruhig angelaufen. Am Vormittag (Stand: 9.00 Uhr) gaben in Stuttgart die ersten 2,5 Prozent der rund 376 000 Wahlberechtigten ihre Stimmzettel für die Bundestagswahl ab. Das sind nach Auskunft von Sprecher Sven Matis 0,1 Prozentpunkte mehr als 2013. Die Anzahl der Briefwähler liegt in der Landeshauptstadt bei 27,7 Prozent (2013: 23,9). Damit lag die Wahlbeteiligung am Morgen bereits bei 30,2 Prozent. In Karlsruhe beteiligten sich bis 10.00 Uhr 8,16 Prozent (2013: 8,2) der 208 850 Stimmberechtigten an der Wahl. 48 793 gaben dort ihr Votum per Briefwahl ab.