Baden-Württemberg Walnüsse wegen Salmonellen zurückgerufen

Nach einem positiven Salmonellenbefund hat die Firma "Nutwork" Handelsgesellschaft Walnüsse zurückgerufen. Betroffen ist das Produkt "Ardilla Walnüsse in der Schale" in der 1000-Gramm-Packung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 01.07.2020 und 02.07.2020. Die Nüsse wurden bei Norma verkauft. "Im Rahmen einer Eigenkontrolle wurde ein postivier Salmonellenbefund in einer Rohwarencharge gemeldet", heißt es in einer Erkläung von Nutwork. Vorbeugend werden die Artikel vom Markt genommen. Kunden, die die Nüsse bereits gekauft haben, können sie in einer Norma-Filiale auch ohne Kassenbon zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.