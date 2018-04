Stuttgart.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor starken Gewittern in Baden-Württemberg gewarnt. Bereits am Vormittag rechneten die Meteorologen vor allem in den Regierungsbezirken Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg mit starken Gewittern. "Örtlich kann es Blitzschlag geben", teilte der DWD am Montag mit. "Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden." Menschen in den betroffenen Gebieten sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Bei Platzregen seien zudem zeitweise Verkehrsbehinderungen möglich.