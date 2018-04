Stuttgart Wasen-Besucherin verguckt sich in Polizisten

"Die Dame hat uns angeschrieben und gesagt, dass sie auf dem Wasen einen Polizisten gesehen und sympathisch gefunden hat", sagte der Sprecher. Sie habe sich aber nicht getraut, ihn anzusprechen. "Wir versuchen nun rauszufinden, welcher Kollege das ist." Die Frau habe genau beschrieben, wo er wann gestanden habe. Details zu der Besucherin nannte die Polizei nicht.

Das 80. Stuttgarter Frühlingsfest hat am vergangenen Samstag begonnen. Am selben Tag verguckte sich die Frau laut Polizei in den Kollegen. Der Rummel, der bis zum 13. Mai dauert, ist die kleine Ausgabe des Cannstatter Volksfestes im Herbst.

Ob die Polizisten den Gesuchten tatsächlich finden, war zunächst offen. "Er hätte dann auf jeden Fall die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen", sagte der Sprecher. Sofern er nicht schon vergeben sei.