Baden-Württemberg Wechselwetter: Nach Starkregen Kurs auf Wärmerekord

Stuttgart. Wetterkapriolen zum Jahreswechsel: Nach einer Nacht mit überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern hob der Deutsche Wetterdienst seine Hochwasserwarnungen zu Silvester auf - und rechnete angesichts stetig steigender Temperaturen im deutschen Süden sogar mit einem Wärmerekord. Der bisherige Silvester-Rekord war 1961 mit 17 Grad in Müllheim bei Freiburg erreicht worden, wie Christoph Hartmann von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagte. Am Silvester-Nachmittag 2017 war es im badischen Rheinfelden am wärmsten: 15,6 Grad, Tendenz steigend.