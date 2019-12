Baden-Württemberg Weihnachtsgruß sorgt bei Bremer Umweltbehörde für Alarm

Bremen.

Mit einem nett gemeinten Weihnachtsgruß hat das baden-württembergische Umweltministerium einen Großeinsatz bei den Amtskollegen in Bremen ausgelöst. Dort hatte der Brief aus Stuttgart Mitte Dezember für kurzzeitige Aufregung gesorgt, weil eine Mitarbeiterin beim Umschlag mit der Stuttgarter Weihnachtspost skeptisch geworden war. Laut "Weser Kurier" war das Schreiben an Senatorin Maike Schaefer (Grüne) adressiert, enthielt aber einen gefühlt pulverartigen Inhalt. Das Gebäude wurde evakuiert, Spezialisten untersuchten den Umschlag und gaben Entwarnung.