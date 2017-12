Baden-Württemberg Weniger Verletzte bei Fußballspielen im Südwesten

Stuttgart.

Rund um Fußballspiele der ersten fünf Ligen in Baden-Württemberg hat es in der Hinrunde dieser Saison deutlich weniger verletzte Personen gegeben als noch im Vergleichszeitraum der vorigen Spielzeit. Das Innenministerium bestätigte einen Bericht der "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). Demnach registrierte die Polizei 36 Verletzte, darunter sechs Beamte, vier Ordner, neun sogenannte Störer unter den Zuschauern und 17 unbeteiligte Fans. In der Hinrunde der Vorsaison waren es noch 58 Verletzte gewesen.