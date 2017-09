Baden-Württemberg Wer hat Schuld am Lehrermangel? Grüne und SPD im Clinch

Stuttgart.

Kurz vor Schulbeginn haben sich Grüne und SPD über die Schuld am akuten Lehrermangel in die Haare gekriegt. Spätestens nachdem Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) jüngst eingeräumt hatte, Eltern und Schulen müssten im Schuljahr 2017/18 mit Unterrichtsengpässen rechnen, stellte sich die Frage nach den Verantwortlichen für den bröckelnden Pflichtunterricht. Insbesondere an den Grundschulen drohen Ausfälle. Im Zeichen fragiler Unterrichtsversorgung beginnt an diesem Montag für mehr als 1,5 Millionen junge Menschen die Schule.