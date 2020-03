Baden-Württemberg Wetter bis Samstag stabil - Winterintermezzo folgt

Während der Corona-Krise bleibt wenigstens das Wetter in Deutschland zunächst stabil. Hoch "Jürgen" sorge bis Samstag für sehr ruhiges und oft sonniges Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. Doch damit ist es am Sonntag vorbei, dann kommt ein Hauch von Winter zurück nach Deutschland. Es wird kalt, bis in die Niederungen kann es schneien.

Sommerzeit und Winter-Feeling - passt das denn zusammen? "Das ist gar nicht so ungewöhnlich", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich der Deutschen Presse-Agentur. "Die Sommerzeit kommt zwar nach der Uhr, aber nicht nach dem Wetter." Schneefall im März oder April komme in Deutschland etwa alle zwei bis drei Jahre vor.