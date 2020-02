Baden-Württemberg Wetter im Südwesten: Regen, Schnee und starker Wind

Stuttgart.

Es bleibt stürmisch in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weht am Mittwoch weiterhin starker Wind mit teils stürmischen Böen. Vereinzelt soll es gewittern. In den Gewittergebieten und auf den Schwarzwaldgipfeln treten Sturmböen auf. Im Bergland soll es schneien, in tieferen Lagen regnen. Der Schneematsch könne mancherorts zu Glätte führen, so der DWD. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 10 Grad. In der Nacht zum Donnerstag lassen Schauer und Wind zunächst deutlich nach. Nur auf den Schwarzwaldgipfeln stürmt es noch. Mancherorts kann es glatt werden.