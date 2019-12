Baden-Württemberg Wetteraussichten zum Wochenbeginn: Kalt aber meist trocken

Baden-Württemberg Ehepaar hört Rauchmelder und findet tote Nachbarin

Ein Mann und eine Frau haben in Mannheim in einer verrauchten Wohnung ihre tote Nachbarin gefunden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hörte das Ehepaar am Samstagabend den Rauchmelder und klingelte daraufhin bei der 76 Jahre alten Nachbarin.