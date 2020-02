Baden-Württemberg Wetterdienst warnt: Im Südwesten wird es stürmisch

Offenbach/Stuttgart.

Meteorologen warnen vor einem heftigen Sturmtief am Wochenende. Bis Sonntagnachmittag herrsche in Baden-Württemberg zwar überwiegend noch Hochdruckeinfluss, dann aber stehe "eine schwere Sturmlage an", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit.