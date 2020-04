Baden-Württemberg Wieder Gottesdienste ab 9. Mai

Stuttgart.

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind gemeinsame Gottesdienste in den Kirchen ab dem 9. Mai wieder möglich. Um ein Ansteckungsrisiko zu minimieren, werde es aber nur eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden geben können, die sich an der Größe des Kirchenraums orientiere, teilte Bischof Gebhard Fürst am Donnerstag mit. Menschen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Gottesdienstbesucher wird empfohlen. Auf gemeinsames Singen wird wegen des Risikos einer Tröpfcheninfektion verzichtet. An den Eingängen muss es eine Möglichkeit zur Handdesinfektion geben.