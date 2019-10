Baden-Württemberg Winkt Beschäftigten in Südwest-Großstädten bald mehr Geld?

In Tübingen sind nach Angaben der Stadtverwaltung weder der Bedarf noch die finanzielle Lage für eine solche Zulage gegeben. Ulm lehnt so einen Zuschlag gleichfalls ab. Eine Sprecherin verwies auf vergleichsweise hohe Tarifabschlüsse in den vergangenen Jahren. "In den Verhandlungen waren die gestiegenen Lebenshaltungskosten ein zentraler Punkt", sagte sie. Für die Stadt Karlsruhe war eine Ballungsraumzulage laut einer Sprecherin bislang kein Thema. Sie sei aktuell auch nicht im Gespräch.

Sehr kritisch gesehen wird die Sache in Freiburg. Eine Sprecherin der Stadt sagte, in Baden-Württemberg dürften Beamte keine solche Zulage erhalten, weil dies im Landesbeamtengesetz nicht vorgesehen sei: "Und eine Zwei-Klassen-Gesellschaft wollen wir nicht. Auch für einen Feuerwehrmann ist das Leben hier nicht günstiger als für eine Erzieherin."

In Bayerns Landeshauptstadt gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung bereits seit 1990 eine entsprechende Zulage für Arbeiter und Tarifangestellte der Stadt. Von 2020 an wird die München-Zulage für Beschäftigte in den oberen Einkommensgruppen, die bislang leer ausgingen, erstmals 135 Euro betragen. Und die anderen Mitarbeiter in den klassischen Ausbildungsberufen können sich auf eine Verdopplung des Betrags auf dann 270 Euro freuen.

Rosenberger vom Beamtenbund sagte, Bayern sei ganz anders aufgestellt mit seinem Zentrum München: "Bei uns ist aber fast flächendeckend Ballungsraum." So seien die Wohnkosten nicht nur in den größten Städten Stuttgart oder Karlsruhe hoch, sondern auch in Tübingen, Konstanz oder Freiburg.

Lehrer - die die Hälfte aller Beamten im Südwesten ausmachten - strebten trotz hoher Mieten ohnehin eher in Städte wie Freiburg oder Stuttgart, aber nicht in ländliche Gebiete, so Rosenberger: "Statt einer Ballungsraumzulage bräuchten wir eher eine Busch-Zulage", also eine Zulage für ländliche Regionen.