Baden-Württemberg Wochenendwetter im Südwesten: "Nasskalt" und "ungemütlich"

Stuttgart.

Die Menschen im Südwesten müssen sich in den kommenden Tagen auf Schmuddelwetter einstellen. Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) beschrieb das Wochenend-Wetter in Baden-Württemberg als "nasskalt" und "ungemütlich". Gefrierender Regen verursache außerdem am Freitag- und Samstagmorgen gefährlich glatte Straßen.