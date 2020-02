Baden-Württemberg Wohnbau-Förderprogramm für den Südwesten beginnt im April

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landesregierung hat am Dienstag das Förderprogramm "Wohnungsbau BW 2020/2021" beschlossen, das am 1. April in Kraft treten soll. Damit werde man den sozialen Wohnbau in den kommenden zwei Jahren entscheidend ausbauen können, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Das Förderprogramm ist ein wichtiger Baustein fürs Land und zeigt, dass die Koalition in wichtigen Punkten richtig handelt und viel Geld in die Hand nimmt." Geplant ist, den Wohnbau dieses und nächstes Jahr jeweils mit 250 Millionen Euro zu unterstützen - das ist Kretschmann zufolge eine fünfmal so hohe Summe wie noch im Jahr 2010.