Baden-Württemberg Zahl der verunglückten Radfahrer deutlich gestiegen

Stuttgart. 2018 war kein gutes Jahr für den Radfahrer in Baden-Württemberg. Laut dem Statistischen Landesamt stieg die Anzahl der verunglückten Radler auf 9 984 Fahrer und Mitfahrer spürbar an. 13,3 Prozent mehr als im Vorjahr wurden verletzt oder getötet. 68 Fahrradfahrer starben bei den Unfällen, 23 mehr als im Vorjahr. Die Gruppe der Pedelec-Fahrer hatte mit plus 48 Prozent den größten Zuwachs bei den verunglückten Personen. Fast jeder zweite verunglückte Pedelec-Fahrer war zum Unfallzeitpunkt 60 Jahre oder älter.