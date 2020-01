Landkreis Schwäbisch Hall Zehn Jahre nach dem Mord: Durchsuchungen im Fall Bögerl

Ellwangen.

Fast zehn Jahre nach dem ungeklärten Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl sind mehrere Gebäude in Bayern und Baden-Württemberg durchsucht worden. Eine heiße Spur habe sich allerdings nicht ergeben, sagte ein Sprecher der Staatanwaltschaft Ellwangen am Mittwoch. Es sei niemand verhaftet worden. "Außerdem hat sich der Tatverdacht gegen drei Beschuldigte nicht erhärtet", wie es weiter hieß. Zuerst hatte die "Südwest Presse" über die Durchsuchungen berichtet.