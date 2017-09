Esslingen.

Beim Brand eines Kellers in Esslingen sind am Freitagabend zehn Menschen durch Rauchgase leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brach in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die Bewohner wurden zum Teil mit der Drehleiter aus dem Haus geholt. Die zehn Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es nicht.