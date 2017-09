Esslingen/Neckar.

Bei einem Wohnhausbrand in Esslingen am Neckar haben zehn Menschen Rauchvergiftungen erlitten. Der Rauch breitete sich am Freitagabend durch einen Kellerbrand in die darüberliegenden Wohnungen aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und zum Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar, weil das Feuer die Elektroinstallationen im Keller massiv beschädigt hatte.