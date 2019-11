Waiblingen/Stuttgart Zeitungen starten Aktion "Journalismus zeigt Gesicht"

Waiblingen/Stuttgart.

Fast alle Tageszeitungen in Baden-Württemberg sind am Mittwoch mit der gleichen Titelseite erschienen. "Die beste Zeit für guten Journalismus ist jetzt", lautet die gemeinsame Schlagzeile. Auch der Zeitungsverlag Waiblingen hat sich an der Aktion beteiligt. Der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV) will damit auf den Wert der Redaktionen vor Ort hinweisen: "Wer professionellen Journalismus vor Ort wertschätzt, der verteidigt die Meinungsfreiheit und damit eine der tragenden Säulen der Demokratie."