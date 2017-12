Baden-Württemberg Zoll verhindert zahlreiche Fälle von Bargeldschmuggel

Konstanz.

Der Zoll hat in den vergangenen vier Monaten mehrere Fälle von Bargeldschmuggel mit hohem Wert verhindert. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wollten in den Landkreisen Konstanz und Waldshut Einreisende insgesamt rund 900 000 Euro ohne Anmeldung über die Grenze bringen. Alleine am Grenzübergang in Bietingen seien Barmittel im Wert von rund 545 000 Euro sichergestellt worden.