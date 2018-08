Baden-Württemberg Zombies in Ulm: Horrorfans veranstalten Marsch der Untoten

Ulm. Kunstblut, viel Make-up und Spaß am Erschrecken - Horrorfans laden zum sechsten Mal zum Ulmer Zombiewalk ein. In möglichst scheußlichen Outfits der Marke Eigenbau sollen Hobby-Untote heute am Hauptbahnhof zum Gruselmarsch durch die Donaustadt aufbrechen. Höhepunkt soll ein Gruppenbild der blutverschmierten Gestalten am Ulmer Münster sein.