Baden-Württemberg Zum Schuljahresbeginn: Sorge um Unterrichtsversorgung

Stuttgart.

Rund 94 200 Kinder gehen in der kommenden Woche erstmals zur Schule. Das sind etwa 1400 weniger als noch vor einem Jahr. Ihre Schulart, die Grundschule, bereitet dem Kultusministerium die größten Sorgen: Der Mangel an Lehrern für die jüngsten unter den mehr als 1,5 Millionen Schülern überschattet das am kommenden Montag (10.9.) beginnende Schuljahr. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) geht von 500 fehlenden Lehrern an den 2400 Grundschulen aus. Auch 100 Sonderpädagogen fehlen demnach. Sie unterrichten auch in Klassen mit behinderten Kindern an Grundschulen.