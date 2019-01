Baden-Württemberg Zumindest ein Sonnentag am Wochenende im Südwesten

Stuttgart. Die Menschen im Südwesten können sich am Wochenende auf zumindest einen Sonnentag freuen. "Samstag erwartet uns ein sehr schöner, trockener Wintertag", sagte Clemens Steiner, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Stuttgart. Bei nur wenigen Wolken lässt sich demnach überall in Baden-Württemberg die Sonne blicken. Während die Temperaturen am Rhein tagsüber noch knapp über die Null-Grad-Marke klettern, verharren die Tageshöchstwerte im Bergland und in Oberschwaben bei maximal minus drei Grad im Dauerfrost.