Baden-Württemberg Zwei Autos überschlagen sich auf A81: fünf Kinder verletzt

Osterburken/Möckmühl. Wegen Aquaplanings haben sich zwei Autos auf der Autobahn 81 überschlagen - acht Menschen wurden dabei verletzt, darunter mehrere Kinder schwer. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin habe am Donnerstagabend Richtung Stuttgart nördlich von Heilbronn einen Lastwagen überholt, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch Wasser auf der Straße verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und prallte mit einem Van samt Anhänger auf der rechten Spur zusammen. Beide Autos überschlugen sich an einer Böschung.