Amstetten Zwei Tote bei Unfall in der Schwäbischen Alb

Amstetten.

Tragisches Ende einer Autofahrt am Sonntag: Bei einem Unfall in der Schwäbischen Alb sind zwei Autoinsassen ums Leben gekommen. Ein 15-Jähriger und eine 24 Jahre alte Frau starben noch an der Unfallstelle bei Amstetten in der Nähe von Ulm, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 27 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt demnach schwere Verletzungen. Ein 16-Jähriger schwebte noch in Lebensgefahr.