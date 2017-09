Neubulach - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Acht weitere Personen erlitten bei dem Unglück in Neubulach im Landkreis Calw eine Rauchgasvergiftung. Laut Polizei war das Feuer kurz vor Mitternacht in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Dort fand die Feuerwehr auch die beiden Toten. Die Feuerwehr suchte noch lange nach der Alarmierung nach Personen, die sich möglicherweise in dem vierstöckigen Wohnhaus aufgehalten haben könnten.