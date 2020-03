Baden-Württemberg Zwischenbilanz zum Lernen zu Hause

Stuttgart.

Die Schüler schließen sich in virtuellen Klassenzimmern zusammen, Aufgaben kommen per Download, gelöst werden sie zu Hause: So sieht das Lernen auf Distanz aus, wenn es denn funktioniert. Seit Dienstag vergangener Woche sind die Schulen im Südwesten geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Nicht überall klappt der Fernunterricht reibungslos. In manchen Haushalten fehlt die technische Ausstattung, oder sie wird von mehreren Familienmitgliedern gleichzeitig beansprucht, da nun auch viele Eltern im Homeoffice arbeiten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sorgt sich um Schüler aus prekären Haushalten.