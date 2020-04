Badesee in Plüderhausen Corona-Krise: Seewart auf ungewohnter Mission

Die Entscheidung, den See zu schließen, sei „eisenhart“ gewesen

Weil wegen der Corona-Pandemie ein Kontaktverbot gilt, muss er diese Partys gerade prinzipiell auflösen – und nachdem vor gut zwei Wochen der Badesee für den Aufenthalt geschlossen wurde, dort auch Zusammenkünfte von zwei Personen.

„Eisenhart“ sei diese Entscheidung von Polizei, Gemeinde und Gesundheitsamt, findet Dannenhauer. „Aber wir mussten das machen.“ Denn die Appelle, sich dort nicht in Gruppen aufzuhalten, hätten nicht gefruchtet. Dabei kann es der 66-Jährige nur allzu gut verstehen, dass es weiterhin Menschen an den See zieht. „Das ist eine Idylle“ und er ist schließlich auch jeden Tag dort unterwegs.

Doch außer den Fischern, die dort weiterhin angeln dürfen (eine Ausnahme, die sie sich hart erkämpfen mussten), ist der Aufenthalt auf dem Gelände grundsätzlich untersagt. Spaziergänge über das Gelände werden nach wie vor toleriert, das Verweilen auf Bänken, am Steg oder den Wiesen hingegen konsequent unterbunden.

Am Samstagabend kurz vor 19 Uhr ist es dann auch trotz herrlichstem Frühlingswetter menschenleer rund um den See. Außer einer Handvoll Fischer ist niemand zu sehen. Deshalb macht sich Dannenhauer mit dem Auto erst einmal auf den Weg zu den anderen Plätzen in der Gemeinde, an denen es zu Gruppenzusammenkünften kommen könnte. Es ist seine zweite Tour an diesem Tag, die dritte wird er später des Nachts abfahren. Jeden Tag zu einer etwas anderen Uhrzeit, damit mögliche Störer sich nicht vorab darauf einstellen können.

"Da sitzen schon mal Leute und schmeißen Flaschen in die Beete"

Erste Station: Bürgergarten. „Da sitzen schon mal Leute und schmeißen Flaschen in die Beete.“ Doch heute ist’s ruhig. Weiter geht es zum Hohbergschulzentrum. Hier hat er schon häufiger Versammlungen aufgelöst: feiernder Jugendlicher etwa, die am Hühnerstall ein Feuer machten, rund um die Bushaltestelle oder auf den Pausenhof feierten. Außer zwei jungen Männern, die im Pausenhof beieinanderstehen, ist am Samstagabend aber alles ruhig. Zwei, das ist ja nicht verboten, und „die sind okay“, weiß Dannenhauer, der mit den Jahren nicht nur einen Blick dafür entwickelt hat, wer noch für Ärger sorgen könnte, sondern die üblichen Verdächtigen auch kennt.

„Man muss denen den Schneid abkaufen“, erklärt er. Soll heißen: Konsequent sein, Härte zeigen, durchgreifen, bloß keinen Millimeter zurückgehen. Wenn er etwa bemerkt, dass eine Gruppe Müll hinterlassen hat, packt er seine blaue Restmülltüte aus und lässt sie die Hinterlassenschaften fein säuberlich aufräumen. „Das machen die nur einmal.“ Wer sich an einem Platz aufhalte, wo dies nicht erlaubt sei, bekomme drei Minuten Zeit, um das Gelände zu verlassen, ansonsten droht eine Anzeige. Beliebt mache er sich damit zwar nicht, aber verschaffe sich den nötigen Respekt. Dannenhauer weiß: „Einer muss halt der Seggl sein, der es ihnen klarmacht.“

Immer hat der 66-Jährige diese Rolle aber nicht gespielt. In seinem früheren Leben war der Plüderhäuser Bäcker und Konditor, hat lange in einem Café gearbeitet, war dann im Bereich Produkthaftung bei Coca-Cola tätig. Im Kämpfen hat er sich aber schon vor seiner Zeit als Seewart geübt. Dannenhauer war früher Judoka, eine Zeit lang sogar ein ziemlich guter. Und noch heute hält er sich täglich fit: mit Boxen und Krafttraining, stemmt laut eigener Aussage bis zu 75 Kilo.

Der Ordnungshüter kann aber auch mal kein harter Hund sein und ein Auge zudrücken. Als er am Sandbühl zwei Mütter mit ihren Kindern auf dem gesperrten Sportplatz einen Ball hinterherjagen sieht, verzichtet er auf eine Ansprache. Streng genommen sei das zwar im Moment nicht erlaubt, aber den Kindern diese harmlose Freude zu nehmen, das würde auch ihm ein bisschen wehtun.

„Die wissen, dass ich da bin. Deshalb kommen die nicht“

Und so fährt er weiter zum Hochzeitsturm („ein idyllischer Ort“, an dem es leider immer wieder zu lauten Saufgelagen komme), schaut sich beim Hochwasserbehälter um (wo sich bisweilen Männer mit Kampfhunden herumtreiben), kontrolliert den Grünen Anger, die Tiefgarage, das Pumpwerk und den Spielplatz am Marktplatz (beides einschlägige Treffpunkte). Und überall bietet sich an diesem warmen Frühlingsabend das gleiche Bild: Allerhöchstens zwei Personen halten sich gemeinsam auf, es gibt keine Menschenansammlungen, überhaupt sind nur sehr wenige Personen unterwegs. Kurzum: Die Regeln werden eingehalten.

Dannenhauer schreibt das ein Stück weit auch seiner harten Gangart zu. Den harten Kern der Regelbrecher habe er mit seinen wiederholten Kontrollen bereits getroffen. „Die wissen, dass ich da bin, deshalb kommen sie nicht mehr.“

Beim Aichenbachhof muss er sich dann doch kurz ärgern. Auf einer Bank liegen eine Pizzaschachtel sowie eine leere Schokoladenpackung. Dannenhauer ruft zwei Jungs hinterher, die gerade unweit der Bank spazieren. Doch die versichern glaubhaft, den Müll nicht hinterlassen zu haben. Dass Dannenhauer noch mehrere Piccolofläschchen an der Bank entdeckt, scheint die Aussage zu bestätigen. Er packt den Müll direkt in seine blaue Mülltüte. Er müsste das eigentlich nicht tun, aber „Plüderhausen ist meine Heimat, ich will, dass es hier sauber ist.“

Deshalb kontrolliert er auch die beiden von der Gemeinde für Jugendliche kürzlich bereitgestellten Container. Der am Gänswasen ist leer, in dem am Remsufer nahe des Tierheims sitzt ein junger Mann alleine. „Der ist voll in Ordnung“, sagt Dannenhauer nach einem kurzen Gespräch. Nichts zu beanstanden also auch hier.

Ein Bild, an das wir uns in diesem Sommer womöglich gewöhnen müssen

Kurz vor halb neun erreicht er dann wieder den Badesee und entdeckt am Ufer ein Pärchen, das entspannt an einer Shisha zieht, geht sofort auf sie zu und sagt: „Ihr habt die Schilder schon gesehen, oder? Der See ist gesperrt. Also packt das Ding wieder ein.“ Was sie dann auch anstandslos tun, bevor sie das Weite suchen. Und als zwei Jungs, die er der Kategorie „könnten Probleme machen“ zuordnet Richtung Kiosk laufen, passt er sie kurz ab und schärft ihnen noch mal ein, dass sie gerne um den See laufen können, aber doch bitte nicht auf den Bänken Platz nehmen sollen.

Ab und an drückt Dannenhauer aber auch bei diesen „eisenharten“ Badesee-Regeln ein Auge zu. Wenn etwa ein Seniorenpärchen bei einem Spaziergang kurz Rast auf einer der Bänke macht, vertreibt er sie nicht direkt, sondern lässt sie sich erst einmal ausruhen.

Eines wäre dem Seewart auf ungewohnter Mission aber ohnehin lieber: wenn der See möglichst bald wieder in den Normalbetrieb zurückkehrt. Wann das der Fall sein wird, ist aber noch völlig unklar.

Derweil machen sich die Fischer zum Aufbruch bereit. Es ist Samstagabend am Plüderhäuser Badesee. Das Wetter mehr als einladend, doch der vielleicht schönste Ort in der Gemeinde quasi menschenleer. Ein Bild, an das wir uns in diesem Sommer womöglich gewöhnen müssen.