Badstuber, Gomez, Gentner Knifflige Herausforderungen für Sven Mislintat

Der neue VfB-Sportdirektor Sven Mislintat wird wissen, worauf er sich einlässt. "Eine Riesenherausforderung", nannte der 46-Jährige selbst seinen neuen Job bei den abstiegsbedrohten Stuttgartern. Ungewissheiten erschweren seine Aufgaben. Denn noch ist ja nicht klar, ob der frühere Dortmunder Chefscout gemeinsam mit VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger den Wiederaufstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga planen muss. Oder ob es darum geht, eine weitere sorgenvolle Saison in der Bundesliga zu vermeiden.

Die Probleme im Kader des Tabellen-Drittletzten sind in jedem Fall enorm. Am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen kann sich Mislintat erstmals in seiner neuen Funktion einen Eindruck davon verschaffen. Dass Mislintat die Baustellen des schwäbischen Clubs bewältigen kann, traut ihm sein ehemaliger DFB-Chefausbilder Frank Wormuth zu. "Der Posten des Sportdirektors passt absolut zu ihm", sagt der 58-Jährige. Eine Bestandsaufnahme der anstehenden Aufgaben:

Der Trainer: Die Bilanz spricht nicht für Weinzierl

Acht Jahre nach dem gemeinsamen Abschluss der Trainer-Ausbildung muss Mislintat nun mit über die Zukunft von Markus Weinzierl entscheiden. "Wir ziehen das jetzt hier durch - gemeinsam", hatte Hitzlsperger noch nach dem 1:1 gegen Nürnberg gesagt. Eine weitergehende Jobgarantie für Weinzierl gibt es nicht. Die Bilanz von 16 Punkten aus 21 Partien spricht nicht für Weinzierl, dessen bis 2020 laufender Vertrag nur für die 1. Liga gültig ist. So ist unklar, für welche Spielauffassung und mit welchem Trainer Mislintat einen neuen Kader aufbauen wird.