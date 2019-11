Bahn-Chaos im Rems-Murr-Kreis Woran es klemmt und wer die Schuld trägt

1. Es herrscht Zuständigkeits-Tohuwabohu: Eine Regionalbahn fällt aus, weil es nicht genug Lokführer gibt? Schuld ist Go-Ahead, das Privatunternehmen, das seit Mitte Juni diese Züge fährt. S-Bahnen kommen verspätet? Schuld ist die DB Regio AG, die diesen Verkehr bedient. S-Bahn und Regionalbahn fahren unpünktlich, weil beide von einem trödelnden Überlandzug aufgehalten werden? Schuld ist die DB Fernverkehr AG. Nichts geht mehr, weil eine Stellwerkstörung das System lahmlegt? Schuld ist die DB Netz AG – sie ist für die Strecken-Infrastruktur verantwortlich. Klingt kompliziert? Tja, ist es leider auch.

2. In der Not läuft manches gut: Dieser Satz muss Fahrgästen wie Hohn klingen, die neulich in den Chaos-Strudel gerissen wurden , als eine Stellwerkstörung (Schuld: DB Netz) die Remsschiene heimsuchte – und dennoch ist was dran. „Angesichts der Umstände war ich begeistert von der Zusammenarbeit“, sagt Go-Ahead-Pressesprecher Erik Bethkenhagen. Es galt, von jetzt auf gleich Notpläne zu improvisieren. Als reihenweise S-Bahnen ausfielen, sprang Go-Ahead nach Absprache mit der DB Regio in die Bresche: Regionalbahnen, die sonst direkt von Schorndorf nach Waiblingen fahren ohne Zwischenhalt, sammelten spontan die Leute an den Unterwegsbahnhöfen ein. „Wir sind teilweise in Maximalkapazität gefahren, mit dreiteiligen Zügen – mehr ging einfach nicht, weil die Bahnsteiglänge nicht gereicht hätte.“

3. Viele Köche verderben den Brei: Die Informationspolitik in Schorndorf und Waiblingen war nach der Stellwerkstörung übel. Die Leute wussten nicht: Auf welchem Gleis fährt welcher Zug? Wird die S-Bahn, die da drüben rumsteht, sich in Bewegung setzen? Wo halten die hastig herbeigerufenen Ersatzbusse und wann kommen sie endlich? Durchsagen und Info-Laufbänder verkündeten Widersprüchliches. Tja, sagt Bethkenhagen, da sind eben „viele“ beteiligt: Infos aus allen Richtungen fließen zusammen, von der DB Netz über DB Regio und Go-Ahead bis zum Bus-Unternehmen, alle speisen ihre Kenntnisse „ins Reiseinformationssystem“ ein, vieles wird digital verarbeitet, manches muss „händisch nachgeführt“ und „manuell aufbereitet“ werden – in solch einer „extremen Gemengelage“ kommen alle Beteiligten „an Grenzen“. Wer genau da wann was wie falsch gemacht hat, ist kaum rekonstruierbar. Sicher ist nur: Die Kundschaft ist verwirrt.