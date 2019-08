Bahnhof in Backnang Widersprüche um rechte Mini-Kundgebung

Wie kam es zur rechten Kundgebung am Backnanger Bahnhof?

Seit Monaten geht die NPD bundesweit mit einer Kampagne hausieren namens „Schafft Schutzzonen“ (wer mag, kann’s SS abkürzen). Slogan: „Für mehr Sicherheit in Deutschland“. Manchenorts marschierten Aktivisten schon mit roten Warnwesten Streife, quasi als Bürgerwehr. In den vergangenen Tagen nun lief über diverse „Schutzzonen“-Facebookseiten die Mobilisierung für eine „bundesweite Schweigeminute“ am Samstag, 3. August, um „9.50 Uhr (Tatzeit)“ überall „an eurem Bahnhof“. Anlass: In Frankfurt hatte ein offenbar psychisch kranker Mann aus Eritrea eine Mutter und ihr Kind vor den Zug gestoßen.

Auf den Facebook-Seiten, wo für die Backnanger Schweigeminute geworben wurde, fallen Namen auf, die aus dem NPD-Umfeld bekannt sind. Einer der mutmaßlichen Initiatoren hat ein martialisches Facebook-Bild gepostet: Ein Tätowierter mit Vollbart und nacktem Oberkörper schwingt vor schwarz-rot-goldenem Hintergrund eine Streit-Axt. Text: „Es ist Zeit aufzustehen – holen wir uns unser Land zurück!“