Bahnhof in Waiblingen Biketower soll bis Herbst fertig sein

Ein Winkelhock-Kran hievt die vorgefertigten Metallträger an Ort und Stelle, wo die Arbeiter sie verschrauben. Schon jetzt lässt sich erkennen, dass der Fahrradturm im Prinzip einem Hochregallager ähnelt. Bis zu 120 Fahrräder werden automatisch in fünf Geschossen gelagert, in denen kein erwachsener Mensch aufrecht stehen könnte. Mit rund 1,40 Metern sind sie maßgerecht so konzipiert, dass Fahrräder darin geparkt werden können. Insgesamt erreicht der neckisch „Radhaus“ genannte Turm auf der Fläche neben der E-Bike-Station eine Höhe von rund elfeinhalb Metern.

Vier Wochen Testphase mit ausgewählten Nutzern

Was den Termin der Fertigstellung angeht, „gehen wir von Ende September aus“, sagt Michael Seeger, Leiter des städtischen Fachbereichs Infrastruktur. Eingeplant ist daran anschließend eine vierwöchige Erprobungsphase mit ausgewählten Nutzern. Da eine neue Software zum Einsatz kommt, wollen Stadt und Parkierungsgesellschaft diese erst auf Herz und Nieren in der Praxis testen und Erfahrungen sammeln, bevor die Anlage offiziell in Betrieb geht und einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Bis dahin soll sicher sein, dass sie wie gewünscht funktioniert. Und zwar, so die Hoffnung, rechtzeitig zur Winterzeit, wenn jeder sein Rad gerne unter Dach und Fach wei

Radhaus funktioniert wie ein Hochregallager

Das Drumherum – Außenanlagen wie ein Radwegabschnitt zwischen Turm und Mayenner Straße und eine Rampe an der Fußgängerquerung – war schon vor den eigentlichen (Hoch-) Bauarbeiten abgeschlossen. Allein die obersten vier Zentimeter Straßenbelag wurden noch bewusst ausgespart, damit sie nicht im Zuge der Arbeiten schon beschädigt werden. Das Fundament wurde bereits im März gelegt.