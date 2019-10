Bahnhof Rommelshausen Bauarbeiten für Fahrradboxen haben begonnen

Bauarbeiten sollen maximal vier Wochen dauern

Die vorbereitenden Arbeiten hingegen werden zügig erledigt sein, sagt Bulling: „Der Platz wird schnell hergerichtet.“ Maximal vier Wochen lang sollen die Bauarbeiten dauern. Bereits vor zwei Wochen entfernte der Bauhof Sträucher und Büsche sowie die bestehende Fahrradabstellanlage. Am Montag begannen die Tiefbauarbeiten.

Zunächst werden Stromleitungen verlegt. Dann wird eine Asphaltfläche geschaffen, auf der die Boxen stehen werden. Während der Bauarbeiten kann es zu Behinderungen durch den Baustellenverkehr kommen, kündigt die Gemeinde in einer Pressemitteilung an. Auch seien die Parkplätze am Bahnhof während der Bauarbeiten nur eingeschränkt nutzbar.

Für Rückfragen sind die Mitarbeiter des Kernener Bauamts unter den Nummern 0 71 51/4 01 41 77 und 4 01 41 73 Ansprechpartner.

In allen Fahrradboxen wird ein Licht angehen, wenn jemand die Tür öffnet. Zunächst soll es in zehn der 40 Boxen möglich sein, E-Bikes zu laden. Sollte die Nachfrage steigen, sei es ohne großen Aufwand möglich, weitere Boxen an das Stromnetz anzuschließen, berichtet Bulling. Die Buchung der Boxen erfolgt über ein Online-Portal.

Entscheidung gegen Fahrradturm

Bereits im Sommer 2017 hatte die Fahrradunterbringung am Bahnhof Rommelshausen den Gemeinderat beschäftigt. Nach etlichen Sitzungen und reichlich Diskussion hatte sich der Rat im Frühjahr 2019 einstimmig für 40 Fahrradboxen entschieden. Die Alternative wäre ein Bike-Tower (Fahrradturm) gewesen, den die Verwaltung favorisiert hätte. Dem Gemeinderat war dieser aber mit rund 584 000 Euro zu teuer gewesen. Im Vergleich: Der Gemeindeanteil an den Fahrradboxen soll rund 48 000 Euro kosten.